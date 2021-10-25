شاهد .. كما ولدتها امها هاندا أرتشيل تفقد بوصلة الخجل وتستعرض جسدها تماما على البحر وتثير متابعينها بهذه الحركات !

انت الان تتابع خبر كما ولدتها امها هاندا أرتشيل تفقد بوصلة الخجل وتستعرض جسدها تماما على البحر وتثير متابعينها بهذه الحركات ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/25 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

على امتداد الساعات الماضية انتشرت صورة للنجمة التركية ​هاندا أرتشيل​ تظهر فيها مستلقية على بطنها بثياب البحر، وتداول المتابعون هذه الصورة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، واثنى الجميع على رشاقتها ، وتساءل بعضهم عن موقف حبيبها الممثل التركي ​كرم بورسين​ من صورها الجريئة.

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وكانت نشرت هاندا أرتشيل صورة لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من داخل سيارتها، وقد إلتقطت صورة "سيلفي"، كما بدت بملامح طبيعية جداً وعبر المتابعين عن إعجابهم بجمالها الدائم.

وكانت نشرت هاندا صورا لها على صفحتها الخاصة خلال تواجدها في مكان لبيع فساتين الأعراس وقد اختارت عدة فساتين وجربتها فظهرت بأربعة منها.64796871