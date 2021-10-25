شاهد .. بدلع وشقاوة ..إبنة باسل خياط حبيبة الجماهير.. شاهدوا ماذا فعلت بوالدها قبل خروجهما سويا! (فيديو)

انت الان تتابع خبر بدلع وشقاوة ..إبنة باسل خياط حبيبة الجماهير.. شاهدوا ماذا فعلت بوالدها قبل خروجهما سويا! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/25 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

ضجّ فيديو إبنة الفنان السوري باسل خياط مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت إبنة باسل خياط في الفيديو بشكل عفوي، وهي تضع الماكياج لوالدها إستعدادا للخروج معا.

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ولاقت إبنة الـ3 سنوات إعجاب الجميع ، بحيث ظهرت بطريقة عفوية للغاية برفقة والدها باسل خياط.

وشاركت زوجةب اسل خياط، ناهد زيدان، مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام وتفاعل معه عدد كبير جداً من المتابعين

وأبدى الجمهور بطرافة الفيديو وطريقة باسل خياط في التعبير عن إعجابه بما تفعله ابنته بعد أن سألها عن الألوان التي وضعتها له على وجهه الذي بدا غير مرتب.

وعلقت زوجة باسل خياط على الفيديو قائلة: ” “Our makeup artist .. ولابسة شتوي والحرارة 40، وبدا تاخد باسل مشوار”.

وأعاد باسل خياط مشاركة الفيديو مرة أخرى عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام من خلال خاصية ستوري. وجاءت التعليقات عليه: “عملت لك اختبار كورونا ربي يحفظها”، و” يا قلبي الهضامة”، و” يا روحي أنا الله يحميا”، و” يا روحي أنا الله يحميا”، و” حبيبتي الله يسعدك”.

وكان الممثل السوري باسل خياط قد وقع في ورطة مع الجمهور وذلك بسبب وضعه لكمية كبيرة من المكياج على وجهه خلال ظهوره مؤخراً في حلقة من برنامج “بصراحة مع” عبر شاشة mbc.

وظهور باسل خياط بكمية كبيرة من المكياج على وجهه عرضه لكثير من الإنتقادات، الأمر الذي دفعه للخروج عن صمته والرد.

وظهر باسل خياط في مقطع فيديو مع زوجته قال فيه تعليقاً على الموضوع:”وصلني إنو أنا ببرنامج بصراحة كنت كثير حاطط ماكياج على وجي، بالحقيقة أنا ما كنت بعرف وما انتبهت، يمكن الإضاءة ويمكن نوع الماكياج ما ظبط مع الإضاءة، يمكن أظهروا الconturing على الوج بس أنا ما دخلني”.47721435