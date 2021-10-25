شاهد .. هل تذكرون يحيى بطل "سنوات الضياع" هكذا أصبح شكله بعد أكثر من 10 سنوات على عرض المسلسل

انت الان تتابع خبر هل تذكرون يحيى بطل "سنوات الضياع" هكذا أصبح شكله بعد أكثر من 10 سنوات على عرض المسلسل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر المسلسل التركي "​سنوات الضياع​" الذي عرض على شاشة "ام بي سي" عام 2008 من اكثر الأعمال التي لاقت رواجا واسعا ونجاحا كبيرا في العالم العربي، اذ ان المشاهد وجد نفسه امام قصّة مشوّقة اسعدت اوقاته.

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ويكمن نجاح هذا المسلسل بأبطاله الذين يمتلكون مقوّمات تمثيلية عالية وكاريزما قويّة جذبت المشاهد بشكل كبير.

ومن اهم ابطاله الممثل ​بولنت إينال​ الذي لعب دور يحيى الى جانب الممثلة ​توبا بويوكستون​ التي جسّدت شخصية لميس، ولا شكّ ان الجمهور مشوّق لرؤية إينال من جديد بعد أكثر من 10 سنوات على عرض "سنوات الضياع".

واليوم نعرض لكم احدث ظهور لبولنت، حيث انه نشر عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له بلحية طويلة غيّرت من ملامحه قليلا التي اعتدنا عليها قديما.

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