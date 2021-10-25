شاهد .. التنمر واضرارة على ملك احمد زاهر بهذه الطريقة سخروا من الحادث الذي تعرضت له – صورة

انت الان تتابع خبر التنمر واضرارة على ملك احمد زاهر بهذه الطريقة سخروا من الحادث الذي تعرضت له – صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/25 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت هدى زاهر زوجة الممثل المصري أحمد زاهر

صورة لابنتها ملك التي تعرضت لاصابة قوية في ذراعها، ولم تعلن عن التفاصيل.

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وبعد الكثير من التساؤلات حول طبيعة الحادث أطلت ملك على متابعينها، وقالت: (تعرضت لحادثة والحمدالله انها عدّت على خير وما جتش على حد من أهلي)



وأضافت ردًا على الشامتين: (كان فيه أخبار نزلت إني عملت حادثة ومش قادرة متكلمش، بصراحة دخلت أشوف التعليقات رغم إنه مش عوايدي.. لقيت كمية شماتة في المرض غير طبيعية يا جماعة، ربنا يشفي والله)



من المعيب حقًا أن تُشتم ملك في حين أنها مصابة، لكننا لم نعد نتفاجأ في عالمنا العربية من كمية الحقد والكراهية وقلّة ذوق أغلبية المتابعين التي لا تراعي مشاعر المصاب أو أهله، وكل ما تريده التعليق بأسلوبٍ رخيصٍ.زوجة أحمد بعيدة عن المناكفات

ويومًا لم نسمع عنها أي أخبار سيئة ولا تحضر الكثير من المهرجانات والمناسبات الفنية، ولا تغار على أحمد أو تفتعل معه أي مشكلة مهما كانت.



يعيش معها حياةً زوجية مستقرة وتؤمّن له كل ما يحتاجه من راحة نفسية واهتمام ليقدّم أفضل ما لديه بمهنته أي التمثيل، كما سبق له وقال.

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