شاهد .. الموت يفجع الفنانة أحلام الشامسي.. والسواد يخيم عليها بعد هذة الفاجعة !

انت الان تتابع خبر الموت يفجع الفنانة أحلام الشامسي.. والسواد يخيم عليها بعد هذة الفاجعة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/25 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، اليوم الأحد، وفاة عمتها هيا بنت هزيم بن جاسم الشامسي.

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وفي منشور عبر حسابها الرسمي بانستغرام رصدته (وطن) نعت أحلام الشامسي عمتها معلنة خبر وفاتها، طالبة من متابعيها الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وفاة عمة أحلام

وقالت أحلام:”إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي هيا بنت هزيم بن جاسم الشامسي.”

وتابعت في منشورها بالدعاء:”اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وأدخلها الجنة. وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النار.”

واضافت: اللهم عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هي أهله. اللهم اجزها عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا. اللهمّ إن كان ت محسنه فزدها من حسناتها، وإن كانت مسيئه فتجاوز عنها سيئاتها. اللهُمّ أدخلها الجنة بلا حساب يارحيم واجعل هذه الايام خير ايامها يارب.”

ولم تذكر الفنانة الإماراتية المعروف أنها من مواليد العام 1968، أي تفاصيل بشأن عمتها المتوفاة أو سبب الوفاة.

أحلام

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، تصدرت التريند عبر (تويتر)، بسبب فستانها الشفاف في أحد الحفلات الخاصة.

وظهرت أحلام بفيديوهات متداولة، وهي ترتدي فستاناً باللون البيج، تميز بأنه شفاف تغطيه الشراشيب فقط.

واعتمدت الفنانة الإماراتية تسريحة شعر كلاسيكية غريبة، مع الكثير من المجوهرات.

وأدت أحلام وصلة رقص على أنغام أغنية (أيوه) للفنان محمد عبده.

وعلى الرغم من أن الفنانة الإماراتية، لفتت الأنظار برشاقتها، إلا أنها تعرضت للانتقادات بسبب رقصها وفستانها الشفاف.

انتقادات

ومما جاء في التعليقات: (ياليتها تفصل بين الغناء والترقص والميلان غني وامشي).

كما وكتب متابع عن الفستان: (حلو لكن سبحان الله اشوف اي لبس فيه طرابيش كذا اتخيله ستارة).

وقارنها آخر بنوال الكويتية وكتب: (ليتها تصير زي نوال الكويتيه ماترقص ابدا فنانه كبيره مثلها ولها تاريخ ماله داعي الرقص).85159629