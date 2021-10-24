شاهد .. الفنان الأردني يحيى صويص يكشف علاقته بزوجة تامر حسني «بسمة بوسيل» ويفضح المستور- صورة

انت الان تتابع خبر الفنان الأردني يحيى صويص يكشف علاقته بزوجة تامر حسني «بسمة بوسيل» ويفضح المستور- صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر مقابلة له مع احد المواقع الفنية، تحدث الفنان الأردني يحيى الصويص، حول مشاركته في برنامج ستار أكاديمي، وعلاقته بزملائه في البرنامج، وعن مشاريعه الفنية.

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حيث أكد يحيى صويص انه لم تعد تربطه علاقة مع بسمة بوسيل، بعد حوالى السنة من خروجه من "ستار أكاديمي"، وإنقطعت العلاقة بينهما رغم الصداقة القوية التي كانت تجمعهما، وأكد ان كل منهما إتجه لحياته، على الرغم من الإشاعات التي لاحقتهما، كما عبر عن فخره بمشاركته في برنامج المواهب ستار أكاديمي، وأمنيته بالعودة اليه.

أما عن مشاريعه الفنية، يحضر صويص حالياً لعملين، أغنية باللهجة اللبنانية بعنوان "من نظرات عيونك"، والعمل الثاني أغنية مصرية، وسيتم تصويرهما فيديو كليب.

هذ وطرح يحيى صويص مؤخرا أغنية "يا طعم اللوز"، ويعتبرها من أجمل الأغاني بالنسبة له، تم تصويرها بين الأردن ودبي، كما طرح أغنية "يمر الليل"، التي لاقت صدى واسع من قبل الجمهور الذي أحب الأغنية.

كما تحدث يحيى صويص عن الإعلام، وأشار انه عربياً هناك تقصير نوعاً ما، أما في الاعلام الاردني، فهناك انتشار، لكن محدود داخل حدود الوطن، وفي الفترات الماضية، كان هناك تواصل عربياً أفضل من الآن.

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