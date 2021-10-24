انت الان تتابع خبر صدر جورجينا يخرج من فستانها في اقوى مشهد اغراء ويكشف كل شي علناً !! (اتفرج) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)
نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، حبيبة لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، مجموعة صور لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، خلال حضورها أحد المهرجانات، ولفتت الأنظار بشكل كبير صورة لها بدت فيها مرتدية فستاناً ضيقاً، والذي كاد أن يضعها في موقف محرج بسبب قصة الصدر الضيقة، والتي لم تغطِّ كل هذه المنطقة او على الأقل جزءاً منها.
39223449
نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، حبيبة لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، مجموعة صور لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، خلال حضورها أحد المهرجانات، ولفتت الأنظار بشكل كبير صورة لها بدت فيها مرتدية فستاناً ضيقاً، والذي كاد أن يضعها في موقف محرج بسبب قصة الصدر الضيقة، والتي لم تغطِّ كل هذه المنطقة او على الأقل جزءاً منها.
الجدير بالذكر ان فستان جورجينا من تصميم المصمم التونسي علي قروي، وقد أبدع في تصميمه، خصوصاً أن جورجينا تحب هذا النوع من الفساتين الضيقة، مع فتحة عند الجزء السفلي منه.
ويمتنع عن نشر الصور أحتراماًَ وتقديراً لمتابعيه الأفاضل 39223449
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. صدر جورجينا يخرج من فستانها في اقوى مشهد اغراء ويكشف كل شي علناً !! (اتفرج) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.