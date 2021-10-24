انت الان تتابع خبر اتفرج.. طليق مودل روز يخرج من صمته وبغضب يفتح النار عليها: وقفت معكم وقفة رجال من يوم توفى أبوك.. وفضلتي تكوني معاه؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

خرج طليق مشهورة سناب شات “مودل روز”، في فيديو جديد يكشف فيه تفاصيل جديدة عن مواقفه السابقة معها. 98136752 وقال محمد الحمود في مقطع فيديو عبر حسابه بسناب : ” وقفت معاكم وقفة رجال من يوم توفي أبوكي، ولا خليتكم تحتاجون لأحد ، لا أنتي ولا أهلك”. وأضاف الحمود : ” أنتي اللي وصلتيني لهذي المرحلة، تواصلت معك ونصحتك وسويت كل المعروف، ومع لك حبيتي تكوني معاه، هذا خيارك، لكن تدمرين مستقبلي وسمعتي وتقولي ليش تطلع بالإعلام ؟”. وتابع : ” أنا طلعت بالإعلام لأني شفت الضيم ، لأني لو ما طلعت بالإعلام كان انفرمت، وحتى يوم ما طلعت بالإعلام والله ما ذكرت الطلاق إلا من بعد ما زادت المشاكل، “. 98136752

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. اتفرج.. طليق مودل روز يخرج من صمته وبغضب يفتح النار عليها: وقفت معكم وقفة رجال من يوم توفى أبوك.. وفضلتي تكوني معاه؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.