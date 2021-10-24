شاهد .. دنيا بطمة محط انتقادات الجمهور من جديد بسبب عرضها لمفاتنها واحيائها للعقيقات والحفلات الخاصة..اتفرج

انت الان تتابع خبر دنيا بطمة محط انتقادات الجمهور من جديد بسبب عرضها لمفاتنها واحيائها للعقيقات والحفلات الخاصة..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أحيت ادنيا بطمة، حفلاً خاصاً، رقصت فيه بطريقة مثيرة للجدل وهي تستعرض جسدها . 31921428 وظهرت دنيا بالفيديوهات التي نشرتها بنفسها عبر (انستجرام)، وهي ترتدي قفطاناً مغربياً. حفل عقيقة وعقبت الفنانة على الفيديو: (ناااااايضة، حفل عقيقة، شكرا عائلة العمراني على استقبالكم). وتفاعلت دنيا مع الحضور، بالرقص وهي تستعراض مؤخرتها بطريقة مُلفتة. وهو ما عرضها للهجوم والانتقادات من متابعيها الذين ذكروها بأنها ناجحة كمُطربةورأوا أنه لا يوجد داع لأن تلجأ دنيا للرقص والملابس الجريئة للفت الأنظار. 31921428

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