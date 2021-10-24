اتفرج – نجيب ساويرس ينفي الإساءة لـ ريد وان بسبب تصريحه عن محمد رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس ينفي الإساءة لـ ريد وان بسبب تصريحه عن محمد رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقب رجل الأعمال نجيب ساويرس، على اتهامه بالإساءة إلى المطرب المغربي ريد وان بسبب تصريحاته الأخيرة حول الفنان محمد رمضان.

حيث قال نجيب مسبقاً:” إن القائمين على مهرجان الجونة السينمائي الدولي يحبون محمد رمضان، ومن يزعجه هذا لا يأتي إلى المهرجان مرة أخرى ”

بينما رد نجيب ساويرس أنه لم يقصد بتصريحاته عن محمد رمضان الإساءة إلى ريد وان، ولكنه أرد أن يدعمه ويقف بجانبه بسبب الهجوم العنيف الذي يتعرض له دائماً.

و أشار نجيب ساويرس أن الهجوم على محمد رمضان أزعجه وهو ما دفعه للحديث عنه وتدعيمه، قائلاً:”مكانش قصدي على ريد وان، كان قصدي على مهاجمي محمد رمضان، ناس كتير بتهاجم محمد، وهو عنده الاستايل بتاعه، نحبه ومتحبهوش، لكن هجوم مستمر على حد ده أنا لا أحبه، ودايمًا أقف مع من يتم الهجوم عليه، مبحبش حد يهاجم حد”.

وفي وقت سابق نشر المخرج حسام الحسيني، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تطبيق التواصل الاجتماعي إنستغرام ظهر فيه رجل الأعمال نجيب ساويرس من أحد الحفلات في الجونة يدعممحمد رمضان

وقال ساويرس، خلال الفيديو: “مش هقول كلام كبير أوي يعني عايز أقول أولًا إن محمد رمضان نورنا في الجونة.. واللي زعلان أنه جالنا مايجيش”، وهو ما اعتبره البعض إشارة إلى ما حدث خلال حفل الاحتفال وغضب الفنان المغربي ريد وان من تجاهله أثناء تقديم الحفل والاكتفاء بذكر اسم محمد رمضان فقط.

و تقدمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، باعتذار رسمي للشعب المغربي، من خلال بيان رسمي صادر عن إدارة المهرجان يوم الثلاثاء 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.