شاهد .. السعودية مودل آش بإطلالة فاضحة جدًا وتثير الجمهور بجمالها !؟

انت الان تتابع خبر السعودية مودل آش بإطلالة فاضحة جدًا وتثير الجمهور بجمالها !؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفاشينيستا ​السعودية مودل آش صورة لها عبر خاصية الستوري علي حسابها الرسمي على موقع إنستغرام .

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وظهرت مودل آش في الصورة ترتدي كروب توب وبنطلون جنز وكسفت إطلالتها عن بطنها مستعرضة رشاقتها ونحافتها أمام الكاميرا .

كما ونالت صورة آش إعجاب متابعيها مشيدين بجمالها ورشاقتها وجاذبيتها .

وتنشط المودل السعودية آشـ على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنشر بين الحين والآخر صوراً وفيديوهات مثيرة للجدل، بملابس فاضحة، يقابلها من متابعيها موجة من الهجوم الذين ينتقدون اطلالاتها.63202689