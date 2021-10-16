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شاهد .. السعودية مودل آش بإطلالة فاضحة جدًا وتثير الجمهور بجمالها !؟

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفاشينيستا ​السعودية مودل آش صورة لها عبر خاصية الستوري علي حسابها الرسمي على موقع إنستغرام .

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وظهرت مودل آش في الصورة ترتدي كروب توب وبنطلون جنز وكسفت إطلالتها عن بطنها مستعرضة رشاقتها ونحافتها أمام الكاميرا .

 

كما ونالت صورة آش إعجاب متابعيها مشيدين بجمالها ورشاقتها وجاذبيتها  .

 

وتنشط المودل السعودية آشـ على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنشر بين الحين والآخر صوراً وفيديوهات مثيرة للجدل، بملابس فاضحة، يقابلها من متابعيها موجة من الهجوم الذين ينتقدون اطلالاتها.63202689

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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