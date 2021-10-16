شاهد .. ردت الصاع صاعين.. آيتن عامر توجه صفعة قوية لريهام حجاج في مهرجان الجونة والجمهور: دمها تقيل

انت الان تتابع خبر ردت الصاع صاعين.. آيتن عامر توجه صفعة قوية لريهام حجاج في مهرجان الجونة والجمهور: دمها تقيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/16 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)

سخرت الفنانة آيتن عامر من إطلالة ريهام حجاج في مهرجان الجونة 2021، ونشر حساب موثق يحمل اسم الفنانة المصرية عبارة ساخرة من نجمة مسلسل وكل ما نفترق.

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وتضمن الحساب الموثق عبارة "برضه صفرا"، في إشارة منها لإطلالة ريهام حجاج التي اعتمدت في إطلالتها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة على فستان أبيض ضيق معتمد على

تطريز وسلاسل من نفس اللون،ويتصدره حزام وسط أبيض، وبعد ظهور ريهام حجاج على السجادة الحمراء دونت آيتن عامر عبارتها الساخرة لتستمر حرب التصريحات بين الثنائي.

أزمة ريهام حجاج وآيتن عامر

بدأت الأزمة في مسلسل "وكل ما نفترق"، قبل عدة أسابيع، عندما أعلن كل من المخرج كريم العدل ومدير التصوير سامح الأمير والمؤلف محمد أمين راضي انسحابهم من استكمال العمل.



وقتها تداولت الأنباء والتصريحات المبطنة، أن هذا الانسحاب جاء بسبب تدخلات الفنانة ريهام حجاج في تفاصيل العمل، ورغبتها في سير العمل على هواها



قررت ريهام حجاج عدم الرد نهائيا بشكل مباشر على أخبار الانسحاب، ولكنها كتبت منشورًا غامضًا عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على إنستجرام قالت فيه: "يرى الدميم في الجمال تحديًا له، والغبي في الذكاء عدوانًا عليه، ويشعر ذي

الفاااحشة في الأخلاق تعريًا له، وأسوأهم الفاشل عندما يرى في نجاح الآخرين ازدراءً لشخصه وتهديدا لمحاولة وجوده".

حرب التصريحات بين ريهام حجاج وآيتن عامر



تعليق آيتن عامر على فستان ريهام حجاج ليس الأول في التراشق بالتصريحات بينهما،وإنما بدأت الشكاوى المبطنة على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما كتبت الفنانة أيتن عامر "الجملة دي مخيفة: "كل الأخطاء مغفورة عند الله، إلا ظلم العباد فهو مرهون بعفوهم.".

لترد بعدها ريهام حجاج بذكرى قديمة أعادت مشاركتها عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، جاء فيها "الحلوة كيداهم" لتعلق عليها قائلة "وما زالت".



من جانبها غردت أيتن عامر عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قبل عدة أيام تغريدة غامضة، أوضحت فيها أن هناك مشكلة ما تود الإفصاح عنها للجمهور، لأن الله يعلمها والوسط الفني أيضًا على دراية بها.



وقالت أيتن عامر في تغريدتها: "سأخبر الله بكل شيء، ربنا اكيد عارف. طيب سأخبر الوسط بكل شيء أيه دة الوسط برضه عارف، إذًا سأخبر الجمهور و الله المستعان".



وبدأت أنباء تنتشر، حول قيام أيتن عامر بافتعال أزمات داخل موقع التصوير، بالإضافة لكونها تتأخر على مواعيدها، وأيضًا رغبتها في زيادة مساحة دورها على حساب مساحة دور ريهام حجاج، ولذلك فإن هذا هو سبب الأزمة.



وهو الأمر الذي لم تستطع أيتن عامر الوقوف أمامه صامتة، ولكنها ردت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرة هذه الشائعات بطريقتها الساخرة، مؤكدة أنها ملتزمة أمام بعض الناس بعدم التحدث عن الأزمة، لذلك فهي لن تتحدث إلا بعد أخذ موافقتهم.

الجمهور يتفاعل مع آيتن عامر

بعد نشر آيتن عامر لمنشورها الذي سخرت فيه من إطلالة ريهام حجاج في مهرجان الجونة بعبارة "برضه صفرا"، في إشارة منها بأن اللون الأبيض لا يليق على حجاج، تفاعل الجمهور مع حساب آيتن عامر في تعليقات تباينت ما بين الساخرة من إطلالة ريهام حجاج وأخرى مهاجمة لآيتن عامر.



وجاء في التعليقات على منشور آيتن عامر: "كفاياكم شرشحة لبعض على منصات التواصل، دي مش طريقة محترمة أبداً انتوا مش قاعدين على مصطبة ويفترض إنكم نجوم كبار، عيب اللي بتعملوه ده"، "ودي خفة يعني يا آيتن! عيب بجد، ده اسمهتنمر، في وقت الناس بتهاجم التنمر وانتي المفروض نجمة تدعمي ده تقومي تتنمري على زميلة لك".



وفي المقابل سخر البعض من إطلالة ريهام حجاج في تعليقات منها: "عندك حق مهما تعمل ما بحبهاش"، "تقيلة دايما"، "ولا الأصفر نافع ولا الأبيض نافع".82152770