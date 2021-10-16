شاهد .. عمرو أديب يكشف فضيحة محمد رمضان بمهرجان الجونة.. يسرا وجهت له صفعة العمر!

انت الان تتابع خبر عمرو أديب يكشف فضيحة محمد رمضان بمهرجان الجونة.. يسرا وجهت له صفعة العمر! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف الإعلامي عمرو أديب، كواليس وأحداث وتفاصيل انقطاع الأضواء والكهرباء اثناء صعود الفنان محمد رمضان على المسرح لإحياء حفل افتتاح مهرجان الجونة.

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وأوضح "اديب" خلال تقديمة برنامج "الحكابة " المذاع على قناة "MBC مصر" اليوم الجمعة ، أنه بعد أن قدم محمد رمضان أغنية «جو بنات» في حفل افتتاح مهرجان الجونة، فوجئ بالفنانة بشرى تنهي خلافها معه وأهدته باقة من الورود، فقبل جبين بشرى وقال لها «الصلح خير»، وعندما حاول أن يلقي كلمة، تم قطع الأضواء والكهرباء عليه بشكل مفاجئ.

وتابع :" لاحظ عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي، تجاهل عدد من نجوم الفن والحضور لـ محمد رمضان ، أثناء تقديمه أغنيته «جو البنات» على المسرح، ولجأ بعضهم للنظر في هواتفهم، وفور هذا التصرف انتقدهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأنهم يرون أن الفنان محمد رمضان نجح في استفزازهم والسيطرة على الأجواء بخفة ظله.68473918