شاهد .. بفستان شفاف يتلألئ كالنجوم الممثلة نادين نجيم تذهل الجميع بإطلالتها الساحرة (صور)

انت الان تتابع خبر بفستان شفاف يتلألئ كالنجوم الممثلة نادين نجيم تذهل الجميع بإطلالتها الساحرة (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس -

وظهرت نادين نجم في مهرجان الجونة بفستان شفاف باللون الذهبي من مجموعة المصمم العالمي زهير مراد وتزيت بمجوهرات ناعنة عبارة عن أقراط طويلة، وسوار وخواتم .

واعتمدت ندين نجم على تسريحة الشعري المموج المنسدل ووضعت نادين نجيم مساحيق سموكي ناعمة .

نادين نسيب نجيم

ممثلة وعارضة أزياء لبنانية ولدت في 7 فبراير 1984 ، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها.



ولدت في مستشفى أوتيل ديو في منطقة الاشرفية بالعاصمة بيروت، تعود بجذورها إلى وادي البقاع وتحديداً صوب بلدة دوريس البقاعية مسقط رأس العائلة، والدها كان يعمل خياطًا رجالي وهو مسيحي الديانة وهي ذات الديانة التي تعتنقها، بينما والدتها تونسية مسلمة.

درست إدارة الأعمال ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان. بدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004 وكان ضمن تلفزيون الواقع

في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان ولم يكرر بعدها، حصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه