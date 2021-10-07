اتفرج – محمد حماقي يحتفل بإطلاق يا فاتني على برج خليفة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقي يحتفل بإطلاق يا فاتني على برج خليفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر النجم محمد حماقي، ألبومه الغنائي الجديد “يا فاتني” كاملًا عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير”يوتيوب”، والمكون من 15 أغنية.

و كان من أبرز الأسماء التى يتعاون معها محمد حماقي فى ألبومه الجديد، من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل، وكتب حماقي عبر حسابه بموقع وتطبيق “إنستقرام” :”تقدروا تسمعوا ألبوم يا فاتنّي دلوقتي على يوتيوب وكل منصات الموسيقى”.

كما أضيء البرج بصور جديدة حماقي مع الاستماع إلى مقاطع صغيرة من أغنيات “يافاتنّي”، وعرض بعض أسماء أغنياته، وأعلن في نهاية العرض عن طرح الألبوم بالكامل عبر “يوتيوب” وجميع المنصات الموسيقية الشهيرة .

وطرح حماقى، مؤخراً، خامس أغانى ألبومه الجديد “يا فاتنى” على يوتيوب، وكل منصات الموسيقى، كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما. وتصدر مؤخرا النجم محمد حماقى، تريند يوتيوب بأغنيتى “لو هتسيب” و”عرض مستمر”، حيث حققت الأغنيتان مشاهدة كبيرة على اليوتيوب.

يذكر أن محمد حماقى قد طرح، أولى أغنياته فى لعبة Fortnite Soundwave العالمية، حيث شارك جزءًا من الأغنية على حسابه الشخصي بموقع “انستجرام”، ليعلن عن طرح اغنيته “ليلة العمر”، عبر لعبة Fortnite، كما أشار إلى أن الأغنية متوفر الآن على “يوتيوب”.