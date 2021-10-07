شاهد .. دخلت عالم الجرأة : وفاء الكيلاني بالشفاف المثير وتيم حسن: يا صبر الله... اتفرج

انت الان تتابع خبر دخلت عالم الجرأة : وفاء الكيلاني بالشفاف المثير وتيم حسن: يا صبر الله... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - من خلال نشره البرومو الترويجي للعمل على وسائل التواصل الاجتماعي، شوّق بطل المسلسل النجم السوري تيم محسن محبيه ومتابعيه للموسم الأخير من مسلسل "الهيبة –جبل"، وذلك بعد تحديد موعد عرض المسلسل بجزئه الخامس والأخير من قبل شركة الإنتاج "الصباح إخوان"، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر عبر منصة اتفرج و18 الجاري عبر محطة "أم بي سي1".

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ومن خلال مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل، استعرض تيم حسن العبارات الأساسية التي تعرف رواجاً لدى المشاهدين في كل جزء، ومنها على سبيل المثال: "ما تهكلوا للهم"، و "منتهية وتم"، "وفرج وصار" أما في الجزء الأخير، قال تيم حسن: "وهلق مع التوديع.. عون الله، ويا غضب الله، ويا صبر الله، ويا أمر الله، راح اعرف شو اختار.

وتفاعل المتابعون مع تيم حسن معربين عن حماسهم لعرض هذا العمل، كما اكدوا عن حبهم للممثل السوري تيم حسن، ولطاقم العمل الذي أبدع في سلسلة اجزاء الهيبة.

هذا ونشرت وفاء الكيلاني، عبر حسابها الشخصي على انستغرام صورتين لها لفتت أنظار الجمهور الذي تفاعل مع جمالها واثارتها، وظهرت مرتدية: جمبسوت أسود شفاف، واعتمدت مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها، واعتقد البعض ان الجمبسوت الشفاف الذي ارتدته الكيلاني قد كشف ما تحته، لكن في الواقع ان بطانة الجمبسوت باللون البيج ولم يكشف عن جسدها.

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