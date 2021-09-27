شاهد .. مروة راتب تثير الغرائز بفيديو صادم وتصف جسدها بالنار المشتعلة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر مروة راتب تثير الغرائز بفيديو صادم وتصف جسدها بالنار المشتعلة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/27 الساعة 07:30 صباحاً | (ميس محمد)

شاركت الفنانة الإماراتية، من أصول سورية، مروة راتب، متابعيها بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها في سناب شات، ظهرت به وهي تستعرض جسدها، مرتدية فستانا واسعا باللون النهدي، وسدلت شعرها، ووضعت مكياجا صارخا، ووصفت جسمها بالفيدو بكلمات جريئة وايحائية، وقالت: ""جسمي نار وشرار ودمار شامل.. ومؤخرتي طبيعية"، مؤكدة أنها لم تخضعها لعملية تجميل.

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وأثارت مروة راتب الكثير من الجدل بسبب الفيديو الذي نشرته، واعتبر المتابعون ان وصف مروة لجسمها بطريقة جريئة وخادشة، تتعمد به اثارة الغرائز، بينما علق البعض على الفيديو بتعليقات ايجابية ودعمها على جمالها واطلالتها.

وبعد ظهور مروة راتب بإطلالة مثيرة للجدل، وهي ترتدي فستانا باللون البرتقالي، وظهرت بورك ممتلئ وشكل جسم غريب، تعرضت للسخرية من المتابعين، واتهمها البعض بأنها خضعت لعمليات تجميل رسمت فيها منحنيات جسمها بشكل مثير، وأكدت انها لم تخضع لتجميل، لكنها ترتدي ملابس داخلية خاصة نجعل جسدها بهذه الطريقة.

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