شاهد .. لن تصدق ماذا فعل شاب سعودي عندما اتفرج ايحاءات رهف القنون المخُلة ومؤخرتها البارزة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر لن تصدق ماذا فعل شاب سعودي عندما اتفرج ايحاءات رهف القنون المخُلة ومؤخرتها البارزة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/26 الساعة 09:30 مساءً | (ميس محمد)

عبر خاصية الستوري في انستغرام، نشرت السعودية ​رهف القنون، صورتين لها​ ظهرت فيهما وهي تستعرض جسدها ومؤخرتها البارزة بفستان قصير باللون البيج، مفتوح من منطقة البطن، وتقوم بحركات ايحائية بلسانها بطريقة غير لائقة.

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تداول رواد مواقع التواصل صور رهف القنون عبر حساباتهم، كما قامت الصفحات التي تهتم بالمشاهير والأشخاص المثيرين للجدل بإعادة نشر الصور، وانهالت التعليقات على رهف القنون واطلالتها الجريئة، وسط انتقادات حادة لها، وعلق احد المتابعين السعوديين على صور رهف بتعليق أثار الضجة، وكتب: "لو كل الناس تهاجم رهف القنون انا احترمها واحبها لأنها تمردت على الجميع..انشاللة تكون من نصيبي"، وفجر هذا التعليق الردود، وأغضب البعض لان التمرد على المجنمع لا يكون بالتعري حسب وصفهم، بينما سخر البعض من رغبة المتابع الزواج من رهف.

هذا وظهرت رهف القنون مؤخرا برفقة مجموعة من الشبان، في احد النوادي الليلية، وكانت تحتسي الكحول، ويحتضنها احد الشبان، كما ظهرت وهي تستعرض جسدها وفاتنها بفساتين قصيرة وملابس ضيقة اعتبرها البعض جريئة وخادشة.

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