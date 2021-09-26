شاهد .. دنيا بطمة في أجرأ صور لها .. غير مستورة ويدها على منطقة عفتها.. صور

انت الان تتابع خبر دنيا بطمة في أجرأ صور لها .. غير مستورة ويدها على منطقة عفتها.. صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/26 الساعة 07:23 مساءً | (محمود الأديب)

نشرت المغنية المغربية دنيا بطمة مجموعة صورة لها، على مواقع التواصل الاجتماعي، في فستان جريء تقف به امام مسبح وبحركات مثيرة.

65322406

دنيا بطمة في صور

وظهرت دنيا بطمة في الصور بإطلالة صيفية وهي بجوار حمام السباحة، حيث ارتدت توب قصير، باللون الفوشيا، وأكملت إطلالتها بوضع مكياج هادئ.

وعلقت “دنيا” على الصور قائلة: “الوحدة خير من جليس السوء من الأفضل أن تدير ظهرك لمن لا يستحق وجودك في حياته”، مما فتح الباب أمام التؤويلات عن الشخص المقصود من كلام بطمة..!!

دنيا

ويوم أمس، من جديد واستمرارا في مسلسل الإثارة، نشرت بطمة صورا، هزت بها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بالهوت شورت وفاتحة قدميها لتضع يدها على منطقتها الحساسة، وهو ما اعتبره متتبعون لها على انها رسالة غير لائقة، وعابو عليها التصرفات الخادشة التي لا تليق بأم قبل أن تكون فنانة..

65322406