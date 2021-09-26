شاهد .. جورجينا زوجة ’’رونالدو‘‘ تفجر الأنترنت بالمايوه الاحمر المكشوف على البحر (صورة)

انت الان تتابع خبر جورجينا زوجة ’’رونالدو‘‘ تفجر الأنترنت بالمايوه الاحمر المكشوف على البحر (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/26 الساعة 05:30 مساءً | (ميس محمد) شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز حبيبة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجمهور صورة لها بالمايوه الاحمر على البحر. 79743817 ظهرت فيها مستلقية الى جانب المسبح، وتستمتع بأشعة الشمس، وقد فجرت الصورة الأنترنت لاقت رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر المتابعون أن إطلالتها مثيرة، وتليق بجسدها.

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