شاهد .. مفاجأة تصدم الوسط الفني.. هذه هي الديانة الحقيقية للفنانة ياسمين صبري والذي أخفتها عن أحمد أبو هشيمة خوفاً من الطلاق؟

انت الان تتابع خبر مفاجأة تصدم الوسط الفني.. هذه هي الديانة الحقيقية للفنانة ياسمين صبري والذي أخفتها عن أحمد أبو هشيمة خوفاً من الطلاق؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/26 الساعة 04:30 مساءً | (محمود الأديب)

سنكشف لكم اليوم في هذا التقريرعن مفاجأت جديدة ستصدم الوسط الفني لأول مرة عن تفاصيل ديانة الفنانة ياسمين صبري التي حاولت اخفائها قبل زوجها من رجل الاعمال المصري أحمد ابو هشيمة . 34498400 ياسمين صبري هي ممثلة مصرية عُرفت بجمالها وأناقتها. بدأت مسيرتها في عام 2013 وقدمت عدة أعمال تلفزيونية وسينمائية من أهمها مسلسل الحصان الأسود وفيلم جحيم في الهند. بالرغم من أن طموحها الأول كان أن تصبح إعلامية ناجحة وأن تصل إلى العالمية مثل مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري حيث عملت في البداية كمراسلة لقناة الحياة المصرية، إلا أن القدر قادها لتصبح واحدة من أبرز الممثلات الشابات في الساحة الفنية المصرية والعربية. بالإضافة إلى موهبتها التي ظهرت في تجسيد عدة شخصيات تلفزيونية وسينمائية فقد ساعدها جمالها كثيرًا في تحقيق هذه الشهرة كما تمَّ تصنيفها من بين أجمل مئة امرأة في العالم لعام 2017. تُعتبر ياسمين صبري شخصية متعددة المواهب فبالإضافة إلى تألقها في الفن والتمثيل فهي رياضية على مستوى عالي وعاشقة للسباحة، حصلت على عدة ميداليات ذهبية كما فازت في بطولة الجمهورية المصرية للسباحة. من هي ياسمين صبري هي ياسمين أشرف صبري، واسم الشهرة "ياسمين صبري"، ولدت في تاريخ 21 يناير 1988م ،ومحل الميلاد: الاسكندرية – جمهورية مصر العربية، ديانتها ، مسلمة ، من اب وام مصريين، اسم الاب "أشرف صبري"، اسم الام "نسرين"، بدات نشاطها الفني في 2013 – حتى الآن. لها ابنه واحده، من اشهر أفلامها "ليلة هنا وسرور" و أشهر مسلسلاتها "فرصة تانية".34498400

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