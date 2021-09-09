انت الان تتابع خبر ابنة الملك السعودي ’’سلمان بن عبد العزيز‘‘ تقهر كل أميرات الخليج بجمالها الخارق في أول ظهور لها ! واناقتها الجذابة (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/09 الساعة 06:00 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيسة الفخرية لـ"جمعية المسؤولية المجتمعية" منذ 2 يونيو (حزيران) 2020، المملكة العربية السعودية.

وهي أستاذة محاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية في "جامعة الملك سعود"، ومتزوجة من الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود منذ 24 مايو (أيار) 2021.

ولدت الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في سنة 1974م،

عقد قران الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز من سمو الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود، مستشار مكافحة الجريمة بالمرتبة الخامسة عشر بوزارة الداخلية منذ الثاني من شهر فبراير لعام 2021. أقام الحفل شقيقها الأمير سلطان بن سلمان بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير الرياض يوم الإثنين 12 شوال 1442 هـ - 24 مايو 2021م في مدينة جدة.

كما شاركت الفنانة أصالة والفنان ماجد المهندس في إحياء حفل زواج الأميرة حصة، وذكرت الفنانة أصالة ذلك عبر حسابها على الإنستغرام. فيما قدمت الفنانة أحلام الزفة بصوتها، ونشرتها على صفحتها الخاصة بموقع الفيديوهات «يوتيوب».