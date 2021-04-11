شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء – اعرف ضيوف برنامج رامز جلال في رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ينتظر الجمهور كل عام ما يقدمه الفنان رامز جلال في برنامج المقالب، والضيوف الذين يقعون ضحيته.

وكشف رامز جلال عن بوستر واسم البرنامج وهو “رامز عقله طار”.

وبدأ الجمهور يبحث لمعرفة ضيوف البرنامج هذا العام، وفيما يلي نقدم قائمة بأبرز ضحايا البرنامج:

– سمية الخشاب

– أحمد سعد

– ويزو

– ريهام حجاج

– ملك قورة

– محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك

– مجدي قفشة لاعب الأهلي

– محمد هاني لاعب الأهلي

– مروان محسن لاعب الأهلي

– فرجاني ساسي لاعب الزمالك

– أشرف بن شرقي لاعب الزمالك

وكانت بعض تفاصيل البرنامج قد تم الكشف عنها ومنها أن التصوير تم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، أما عن طبيعة المقلب، فيدور داخل ملهى للألعاب ويتم إقناع الضيوف بالتصوير داخله، ويعتمد رامز خلال ذلك العام على فريق عمل برنامجه السابق باختلاف مخرج عمل البرنامج الذي تم تغييره ذلك العام.