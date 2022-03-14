اخبار اليمن

أخبار اليمن : تحذير أممي خطير.. نشوب صراع نووي بات محتملا مرة أخرى 'تحذير أممي خطير من احتمالية نشوب صراع نووي'
شاهد .. عمرو أديب يكشف سرّاً صادماً وخطيراً عن ’’شيرين عبد الوهاب‘‘ لم يكن يعرفه أحد بعد انهيارها أمام الجمهور !!
شاهد .. عمرو أديب يكشف سرّاً صادماً وخطيراً عن ’’شيرين عبد الوهاب‘‘ لم يكن يعرفه أحد بعد انهيارها أمام الجمهور !!
شاهد .. فنانة مهشورة للغاية أحبها النجم صلاح السعدني لمدة 35 سنة لكن تزوجها إبنه أحمد.. والصدمة الكبرى في هويتها ؟ (صورة)
شاهد .. فنانة مهشورة للغاية أحبها النجم صلاح السعدني لمدة 35 سنة لكن تزوجها إبنه أحمد.. والصدمة الكبرى في هويتها ؟ (صورة)
شاهد .. مبروك عطية يباغت الفنانة ’’حورية فرغلي‘‘ برد صادم وغير متوقع بعد تصريحاتها الأخيرة.. لن تصدق ماذا قال ؟
شاهد .. مبروك عطية يباغت الفنانة ’’حورية فرغلي‘‘ برد صادم وغير متوقع بعد تصريحاتها الأخيرة.. لن تصدق ماذا قال ؟
شاهد .. ظهور نادر لابنة الفنانة ’’رانيا فريد شوقي‘‘ يخطف العقول والأنظار .. والجمهور : فاقت جمال أمها بكثير !! (صورة)
شاهد .. ظهور نادر لابنة الفنانة ’’رانيا فريد شوقي‘‘ يخطف العقول والأنظار .. والجمهور : فاقت جمال أمها بكثير !! (صورة)