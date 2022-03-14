اخبار الخليج

اخبار اليمن

شاهد .. فنانة مهشورة للغاية أحبها النجم صلاح السعدني لمدة 35 سنة لكن تزوجها إبنه أحمد.. والصدمة الكبرى في هويتها ؟ (صورة)

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شاهد .. فنانة مهشورة للغاية أحبها النجم صلاح السعدني لمدة 35 سنة لكن تزوجها إبنه أحمد.. والصدمة الكبرى في هويتها ؟ (صورة)

شاهد .. فنانة مهشورة للغاية أحبها النجم صلاح السعدني لمدة 35 سنة لكن تزوجها إبنه أحمد.. والصدمة الكبرى في هويتها ؟ (صورة)

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اخبار اليمن

شاهد .. ظهور نادر لابنة الفنانة ’’رانيا فريد شوقي‘‘ يخطف العقول والأنظار .. والجمهور : فاقت جمال أمها بكثير !! (صورة)

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شاهد .. ظهور نادر لابنة الفنانة ’’رانيا فريد شوقي‘‘ يخطف العقول والأنظار .. والجمهور : فاقت جمال أمها بكثير !! (صورة)

شاهد .. ظهور نادر لابنة الفنانة ’’رانيا فريد شوقي‘‘ يخطف العقول والأنظار .. والجمهور : فاقت جمال أمها بكثير !! (صورة)

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