علامات الساعة ظهرت بعد الذي حدث في هذا المشهد.. فنانة مشهورة تقوم بخلع البتاع في أقوي مشهد في فيلم أصحاب ولا عز والجمهور في ذهول مما حدث..

لا يزال فيلم أصحاب ولا أعز يتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حالة الجدل الكبيرة الذي سببها بمجرد عرضه على أحد المنصات الإلكترونية لما تضمنه من مشاهد وألفاظ جريئة صدمت الكثير من الجمهور.

الجمهور يهاجم فيلم أصحاب ولا أعز

وبسبب المشاهد والألفاظ الجريئة التى يتضمنها فيلم أصحاب ولا أعز انقسم الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى إلى صفين أحدهم يرى أن الفيلم تضمن الكثير من الجرأة والتى لا تتناسب إطلاقا مع مجتمعاتنا الشرقية وخاصة مع التطرق لتفاصيل الخيانات الزوجية والمثلية الجنسية.

كما كانت حالة الصدمة الأكبر للجمهور مع الفنانة منى زكى إحدى بطلات الفيلم التى التى ظهرت لأول مرة بشكل مختلف تماما عن المعتاد لها فى أعمالها الفنية لما تضمنه دورها من مشاهد جريئة وتلفظها بكلمات خارجة.

فقال أحد مهاجمي الفيلم على موقع تويتر «مشاركة منى زكي فيه سقطة كبيرة والفيلم محسوب على مصر لأنها هي تعتبر البطلة أو حتى لو بطولة جماعية هي أكثر واحدة ستار فيهم فطبيعي يحسب عليها الفيلم وهي كمان ألفاظها ومشاهدها صعبة».

فيما قال أخر «يعتبر الفيلم سقطة في تاريخ ‎مني زكي واياد نصار، وابغى أسال منى وأياد وانتوا كده بتدافعوا عن المثليين وحقوقهم، إيه موقفكم من أولادكم بعد الفيلم الساقط فكرياً وأخلاقياً ؟! ولو جاء واحد من أولادكم وكان شاذ، كان ردّكم لازم تتمسكوا بحقوقكم وتدافعوا عن شذوذكم».

ورأى أحدهم أنه يدافع عن الشذوذ فقال «للأسف فيلم سيء جدا وفيه دفاع عن الشذوذ وحاجة أخر قرف مكنتش أتوقع منى زكي وإياد نصار يقدموا حاجة زي دي».