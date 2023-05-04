كأنه مشهد حقيقي.. المشاهد الممنوعه من العرض من فيلم رساله الي الوالي بطولة ملكة جمال لبنان يسرا مع عادل امام والجمهور في ذهول مما حدث!!

بعد غياب الفنان عادل إمام الملحوظ عن الساحة الفنية منذ عام 2020، تصدر اسم الفنان عبر منصات التواصل الاجتماعي، متسائلين عن طبيعة وضعه الصحي، وحالته.

وخلال مداخلة صحفية طمأنت الفنانة يسرا جمهور ومحبي الفنان الكبير عادل الإمام، على الحالة الصحية التي يمر بها الزعيم.

بدأ الكثير من السؤال حول الحالة الصحية التي يمر بها الفنان الكبير عادل إمام، فهو غائب عن الساحة الفنية منذ عرض أخر أعماله الدرامية في رمضان 2020، لتخرج الفنانة يسرا وتطمئن الجمهور على حالته الصحية بأنه بخير وصحته جيدة.

وأشارت يسرا إلى أنها تتواصل بشكل دائم مع شقيقه المنتج عصام إمام، وأكملت قائلاً: “عادل إمام زي الفل وأنا على اتصال دائم بشقيقه عصام إمام، وهو بخير ويعيش وسط أولاده وأحفاده ومبسوط معاهم وربنا يخليهولنا ويديله الصحة”.