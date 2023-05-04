بدون خجل.. فتحت ساقيها ووضعت يدها في المنتصف.. القشطة ملكة جمال لبنان هيفاء وهبي بأوقح إطلالة وهي شبه عارية وبوضع فاضح في السيارة.. ومتابع كسحت سما المصري وميا خليفه

أعادت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي تهتم بأخبار الفن والمشاهير، إعادة نشر صور جريئة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي،

ظهرت فيها وهي بأوضاع جريئة في السيارة وتعمدت إثارة جمهورها على السوشيال ميديا بحركات وتلميحات فاضحة .

الصور التي سبق أن قامت هيفاء وهبي بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستغرام”، ظهرت فيها هيفاء وهبي وهي داخل سيارتها وقامت بفتح ساقيها ووضعت يديها في المنتصف بطريقة جريئة صدمت الجمهور، وجعلها عرضة للانتقادات اللاذعة.

وتتعمد هيفاء وهبي إثارة الجدل من خلال الصور والفيديوهات التي تشاركها مع جمهورها على السوشيال ميديا بشكل شبه يومي، وفي أحدث إطلالة لها، ظهرت هيفاء وهبي داخل سيارتها بالعاصمة المصرية القاهرة، وكالعادة كشفت عن جزء كبير من صدرها وتعرضت للكثير من الانتقادات.