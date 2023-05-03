سوف يشيب شعرك من الذي حدث.. زوجي يجمعني مع أثناء العلا قة أعمل إيه؟».. رد صا دم من هبة قطب

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي استفسارا من إحدى السيدات إلى الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب والعلاقات الأسرية، كان بمثابة الصدمة للكثيرين، حيث جاء نصه: «زوجي مع ضرتي أثناء

حيث قامت إحدى السيدات بتوجيه سؤالا إلى الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب والعلاقات الأسرية، تشكو فيه من رغبة زوجها في إقامة العلاقة معها برفقة زوجته الثانية،مشيرة إلى أن زوجها يهددها بالطلاق حال رفضت طلبه، متسائلة ماذا تفعل.

من جهتها، قالت الدكتورة هبة قطب في الإجابة: “اوعي تقبلي دا شيء حرام ، ربنا سماها خلوة شرعية، وأي شىء تاني ربنا هيحاسبك عليه”.

«مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بيننا أعمل إيه؟».. رد غير متوقع من مبروك عطية