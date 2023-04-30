خلها تنزف وتصرخ بكل قوة..المشهد المحذوف للفنان عادل امام و يسرا من فيلم رسالة الى الوالي.. المخرج كمل التصوير

استطاع الزعيم عادل امام ان يقوم بمشاهد كبيره جدا مع الفنانه الجميله يسرا التي خطفت الانظار بفنها الراقي والجريء في حجز ذاته حيث كانت الفنانه يسرا في احد البرامج التلفزيونيه التي حكت واستطاعت ان تقول عن الزعيم عادل امام كلام كبير جدا حيث قالت الفنان يسرا ننقذها في حياتها اكثر من مره ومن ضمن انقذها في مشهد فيلم رساله الى الوالي.

وكشفت في هذا اللقاء كيف أن القائدة أنقذت حياتها أكثر من مرة بما في ذلك بمجرد إصابتها بفيروس كان يقترب من المخ وأرسلها إلى الطبيب الذي كان سبب شفائها بعد الله ومرة سابقة عندما كانت تصور معه فيلم رسالة إلى الحاكم.