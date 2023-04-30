يلا بينا بسرعة عندما تحول المشهد الي حقيقة.. أقوي مشهد تحت السرير عندما تحول المشهد الي حقيقة بطولة يسرا وعادل امام فيلم الانس والجن والمخرج يأمر بمواصلة التصوير

وعدت الفنانة يسرا جمهورها بتقديم جرعة غير مسبوقة من الكوميديا في مسلسلها الجديد «1000 حمد الله على السلامة» المقرر عرضه ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2023، وأشارت إلى أن تقديمها لدراما الكوميديا الاجتماعية للعام الثاني على التوالي مقصود؛ بهدف تجديد إطلالتها على الجمهور بعدما قدمت في السنوات السابقة جرعة مكثفة من مسلسلات الغموض والتراجيديا.

وأضافت يسرا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «أوعدكم تشوفوا كوميديا هاتكسر الدنيا على شاشة قناة الحياة في مسلسل ألف حمد الله على السلامة، وبحب أغير وأقدم حاجات مختلفة؛ لأن اللي قدامي بيشوفني بمنظور وشكل مختلف في الدم الجديد».