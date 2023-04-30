تحذير شديد ارمي التليفون بدون تردد !! .. ظهور هذه العلامات على ”الواتساب” تدل أن هناك من يتجسس عليك ويراقبك وعارفين كل حاجة عنك !! احمي تليفونك وتخلص منها فورًا !!

يعد اختراق تطبيق المراسلة واتسآب WhatsApp أسوأ كابوس من الممكن أن يمر به أى مستخدم على الإطلاق؛ حيث إن رسائل واتسآب تحتوى على العديد من الصور والفيديوهات الشخصية بالإضافة إلى الوثائق والأوراق المهمة

التى قد يرسلها البعض من خلال التطبيق. ويمكن للهاكرز أو مخترقى تطبيق واتسآب أن يقوموا باستغلال هذه الصور والوثائق استغلال سئ من خلال تسريبها على الإنترنت، واستخدام الأوراق المهمة وابتزاز أصحابها بطلب مبالغ مالية ضخمة مقابل ارسالها. وبحسب موقع Lifehacker فإن هناك عددا من العلامات الأكيدة

التى تدل مستخدمي واتسآب أنهم قد تم اختراقهم بطريقة ما أو بأخرى، وأنه يتم التجسس عليهم، ومن هذه العلامات: 1- إذا قمت بتسجيل رقمك على جهاز آخر ويمكن للمخترقين أن يصلوا إلا كل بياناتك الشخصية ورسائلك على واتسآب إذا كنت قد قمت بتسجيل رقم هاتفك وإنشاء تسجيل لحساب واتسآب على هاتف أو جهاز آخر، حيث يمكن للهاكرز إجراء مسح سريع لرمز QR والإطلاع على كل بياناتك.

2- إذا سمحت لأحد بالاطلاع على رسائل واتسآب ومن الممكن أن يتعرض هاتفك لعطل ما وإذا قد قمت بتصليحه لدى أحد أجهزة الصيانة، ولم تقم بتشفير حسابك على تطبيق الواتسآب باستخدام كلمة سر أو من خلال بصمة اليد فإنه يمكن نسخ ملفاتك على واتسآب وسرقتها.

3- إذا وجدت أى تطبيقات مخزنة على هاتفك ويجب عليك التحقق دائمًا مما إذا كان هناك أي تطبيق غير معروف مخزّنًا على هاتفك أم لا،