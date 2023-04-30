سوف تكون كالوحش .. بطريقة سحرية لن تخطر على بالك قبل الجماع مع المرأة بلحضات بسيطة .. ضع ثلاث حبات من مسامير القرنفل بهذه الطريقة تجعلك قويا كالحصان!!

القرنفل هو عبارة عن براعم زهور مجففة من شجرة “Syzygium aromaticum”، وينتمي إلى عائلة النبات المسماة “yrtaceae”، وهو نبات دائم الخضرة ينمو في الظروف الاستوائية وشبه الاستوائية، ويبلغ متوسط ارتفاع شجرة القرنفل من 8 إلى 12 متراً. تستخدم بذور القرنفل المجففة كبهارات في الكثير من الأطعمة ويستخدم كبهار للقهوة العربية. بالإضافة إلى تأثيراته الطبية الكثيرة المفيدة

ومن أسمائه الشائعة في جزيرة العرب العويدي أو المسمار كما يستخدم القرنفل من قبل ربات المنزل والطهاة لإضافة نكهة مميزة على الأطباق. وعلى الرغم من أن موطن القرنفل هو “جزر التوابل” بالقرب من الصين ومناطق إندونيسيا والهند وباكستان وحتى مناطق شرق إفريقيا، إلا أن زهور القرنفل المجففة المأخوذة من شجرة القرنفل انتشرت في جميع أنحاء أوروبا وآسيا خلال أواخر العصور الوسطى كجزء مهم من المطبخ المحلي ووصل إلى جميع أنحاء العالم.

القيمة الغذائية للقرنفل تحتوي كل ملعقة كبيرة من القرنفل (6.6غ)، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية على المعلومات الغذائية التالية: السعرات الحرارية: 21 الدهون:1.32 الدهون المشبعة: 0.35 الكاربوهيدرات: 4.04 الألياف: 2.3 البروتينات: 0.39 الكولسترول: 0 فوائد القرنفل للرجال يعتبر القرنفل