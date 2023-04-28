خلاص طفاها.. اقوى مشهد تم حذفه بسبب ما حدث خلف الكواليس ارعب المخرج عندما تحول المشهد الي حقيقة بطولة سهير رمزي مع الزعيم عادل امام.. والجمهور كسحتي فيلم عصافير النيل

وفي السياق ذاته تحدثت الفنانة يسرا عن حلمها بالأمومة ولكن لم تستطيع أن تحققه قائلة: “كنت هموت وعايزة أبقى أم والنهارده بقول أنا راضية الحمد لله على اللى ربنا كتبهولي، فيه حاجات لازم نرضى بيها وفيه حاجات ممكن نحارب علشانها وفيه حاجات مش لازم نعاند ربنا ولا الحقيقة”.

وعن حبها الكبير للغناء قالت: “أنا قبل ما أكون ممثلة دخلت نقابة الموسيقيين كمطربة، وأنا مؤدية كويسة ولست مطربة مثل نجاة الصغيرة، لكن أنا أحب الغناء وبحب الرقص، وكنت بلعب باليه وأنا صغيرة، مفيش حاجة ما حاولتهاش وأنا صغيرة، مهنة التمثيل هي المهنة الأساسية بالنسبة لي،

وغنوة 3 دقات عملت 800 مليون مشاهدة في السنة الأولى ووصلت لبليون مشاهد على مدار العالم في يوتيوب، وهذا لم يحدث في أغنية في العالم في يوتيوب ممكن تكون حدثت على مدار 3 أو 4 سنوات في أغانى أخرى لكن ليست بهذه السرعة، كل المقاييس اختلفت”.