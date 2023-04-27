هو التمثيل كدا.. عندما تحول المشهد الي حقيقة بسبب ما حدث من ملكة جمال يسرا وعادل امام في فيلم رساله الي الوالي والمخرج يأمر بمواصلة التصوير

وتابعت: اتعلمت حاجة من الدنيا.. وهي عمرك ما هترضي العالم سواء قمتي بواجبك، أو مقمتيش بواجبك، يمكن لما روحت الفرح كان علشان أنسى الحزن

العريس والعروسة زي ولادي، وعلاقتي بالعيلتين سواء في الفرح أو الجنازة مهمة، وسمير غانم حبيب قلبي، مفيش شك إني بحبه، وكنت طالعة من جنازته وبكلم دلال عبد العزيز، وعلى طول كنت بسأل عليها، وقلت لها رايحة فرح، لكن الناس نفسها تشوفلك الغلط.

واستكملت يسرا حديثها عن والدتها الراحلة، إذ قالت: الحمد لله إنى ما خليتش حد يخدم والدتي في ظروف مرضها، والحمد لله إن ربنا أعطاني هذا وكنت أتمنى أعمل أكثر من كدة بكتير، ولو كنت أقدر أعمل أكثر كنت عملت،

وأنا عمرى ما هنسى إني كنت قاعدة مع إلهام شاهين وقولتلها امشي علشان ماما هتموت بكرة، سيبوني علشان عاوزة أقعد معاها، مش عارفة إزاي حصل