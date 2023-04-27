هو أنت مأخذ إيه النهارده.. عندما تحول المشهد الي واقع اقوى مشهد في تاريخ السينما من فيلم عصافير بطولة عبير صبري مع فنان مشهور .. ومتابع كسحتي فيلم أصحاب ولا عز

أبدت الفنانة عبير صبري سعادتها بمشاركتها في مسلسل «عملة نادرة» معتبرة أن المسلسل كان يناقش أكثر من قضية وليس الميراث فقط ولكنه يتناول عدد من القضايا الأخرى ومنها قضية الزوجة الاولى المتسلطة وغيرها من القضايا، لافتة إلى أن شخصية الزوجة الأولى المتسلطة موجودة في عدد كبير من الأسر.

كثير من الأمهات غير مؤهلات لتربية الأطفال

وتحدثت عبير صبري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» عن مشهد تعنيف الطفل في مسلسل عملة نادرة مؤكدة أنها ضد هذا المشهد، مشددة على أن كثير من الأمهات غير مؤهلات لتربية الأطفال وتستخدمن الأطفال

في مشاكل مع بعد الانفصال من أجل إثارة المشاكل مع الزوج وزوجته الثانية، واستغلال الأطفال في مؤامراتهم وتعنيف الأطفال، معتبرة أن المسلسل طرح هذه القضايا لمناقشتها