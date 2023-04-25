اشياء تجنب ان تفعلها مع زوجتك.. احذر ممارسة هذا الشيء مع زوجتك في غرفة النوم!..ستتركك وتبحث عن غيرك ولو كنت بجمال

تداول احدى المواقع الإلكترونية قصة واقعية يرويها احد الاشخاص يقول: الخامسة مساء، كان موعد استشارة، فُتح الباب، وإذا بي أرى ملكة من ملكات الجمال، يظهر عليها الترف والعيشة المرتاحة، عينان أحلى من عينَي زبيدة ثروت، ولكن بداخلهما حزن وانكسار لا يحتاج إلى قراءتهما متخصص في علم النفس.

أشرت إليها بأن تجلس، ولم أقل شيئاً غير تفضلي، مشيرة إليها بالتحدث.

وإذا بها تدخل في نوبة بكاء شديدة: تعبت من إظهار القوة وأنني لا أبالي بشيء، وأنا بداخلي منتهى الضعف، أنا أكره نفسي، أنا قبيحة جداً، أنا سمينة جداً، أنا.. أنا، وأنا.. وسيل من أسوأ الصفات تصف بها نفسها.

أنا: هل كنت تشعرين بذلك طوال حياتك؟

أجابت وهي تزيل الدموع من عينيها: لا بل كنت الفتاة المدللة المحبوبة من الجميع، طلباتي مجابة، مميزة في أي مكان أظهر فيه.

أنا: منذ متى وصلت للنقيض هكذا؟

هي: بعد زواجي بعام، بدأت أشعر أني كذبة كبيرة، أني لا شيء، وأقاوم هذا الشعور إلى أن استسلمت له واقتنعت فعلاً أني لا شيء، وأن كل ما كان قبل ذلك كان خيالاً واسعاً.

أنا: ولكن لا بد أن يكون هناك سبب أوضح لتلك الحقيقة لو افترضنا صحة قناعاتك؟

هي: زوجي كان مصدر قوتي وثقتي بنفسي، وأصبح الآن مصدر ضعفي وانهزامي.

أنا: لماذا أصبح كذلك؟

هي: لأني لم أعد بالنسبة له الحبيبة الجميلة، التي تغنيه عن جميع نساء العالم، كما كان يخبرني دائماً، فهو لم يعد يطيق القرب منّي، وفي الفترة الأخيرة ترك لي الغرفة وأسس غرفة له، وأنا لم أقترف بحقه أي ذنب.

أنا: برأيك ما الذي أوصله لتلك الحالة؟ كيف بعد كل هذا الحب وصل لهذا الجفاء التام؟

هي: في بداية علاقتنا الزوجية كان يطلب مني أشياء من وجهة نظري شاذة، ولم أكن أجد أي متعة في تلك الأوضاع، وكلما أخبرته بذلك برر لي بأني حلاله وله الحق في أي شيء، وبأني جاهلة ولا أعرف شيئاً.

العلاقة فعلاً، وأستحي أن أعرف هل ما يقوله طبيعي أم لا، كنت أرضخ لطلباته مهما كلفني ذلك من آلام نفسية، ولك أن تتخيلي تفاصيل كثيرة أتعفف عن ذكرها، وماذا كان يحدث في نفسي من تشوهات بسببها.

وبعد فترة أصبح يفضل الهجر في الفراش، والوحدة مع الصمت، وفي يوم وهو منعزل في غرفته دخلت عليه لأجده يشاهد تلك المواقع اللعينة، التي مهما كنت أسمع القصص من أصدقائي وأن أزواجهم يشاهدونها كان لا يخطر ببالي أنه يفعل ذلك.

فكانت صدمتي قوية جداً، إذ كان بالنسبة لي القدوة صاحب الدين، فهو كان سبباً في أن أُحسن حجابي وأواظب على صلاتي، وأهتم بالنوافل، كيف يوصيني بذلك ويفعل ذلك؟!

شعرت بطعنة تخترق قلبي، وكأني وجدته مع امرأة أخرى، وبعد انهيار شديد، وإصرار على ترك المنزل وطلب الطلاق، توسل إلي أن لا أتركه وأنها المرة الأخيرة ولن يعود أبداً لذلك الأمر.

وبرغم انكسار صورته أمامي، فكان له قدره وقامته في عيني، قَبِلت لأني كنت أعشقه، وكان هذا بعد زواجنا بشهرين، ومن يومها سيدتي ونحن على ذلك المنوال بل تطور الأمر إلى أنه طلب منّي أن أشاهد معه تلك القاذورات بتبريرات واهية، ولما رفضت تماماً وجّه اتهاماته لي بأني مقصرة، ووصل الأمر به إلى إقامة علاقات كاملة من خلال الإنترنت، فتارة يغضب وينهرني لو اكتشفته، وتارة أذهب غاضبة إلى بيت أهلي ويأتي ليأخذني ويتوسل إلي أن أعود، وتارة يبكي كالأطفال ويخبرني أن ما يحدث رغماً عنه.

إلى أن وصلت إلى مرحلة الخرس فما الفائدة من انهياري وصراخي في وجهه؟!

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– عدم مراقبة الله عز وجل، واستصغار فكرة كيف يراني الله وأنا أعصيه هي من دفعته لتلك الحالة من البداية.

– إنه اعتاد مشاهدة تلك المواقع قبل الزواج، فأدمنها، ولم يستطع التخلص من إدمانه لها بعد الزواج.

– معظم من يشاهد تلك المواقع تزيد توقعاتهم لشكل العلاقة الزوجية بشكل غير واقعي فتحدث بينه وبين شريكته فجوة بسبب عدم تطابق الصورة الذهنية مع الواقع.

– الرتابة والملل في العلاقة الزوجية وعدم المصارحة تؤدي في بعض الأحيان للجوء إلى تلك المواقع.

– عدم شعوره بالإشباع العاطفي.

– الضغوط النفسية سبب من أسباب اللجوء لتلك المواقع.

– وطبعاً الفراغ، فالفراغ يعزز كل تلك الأسباب ويقويها، ويجعل الشخص يضع كل تركيزه عليها.

هي: إذن ماذا أفعل؟ هل تعتقدين أنني أملك من الطاقة لبحث الأسباب والصبر على حلها؟

أنا: لا بد يا صديقتي أن تستدعي الطاقة، وتمحي ماضي تلك المشكلة وتأثيره عليك، فهو يستحق المساعدة، ليس لأن كيان بيتك في وجوده فقط، ولكن لأن فعلاً إدمان هذه المواقع لم يعد سبباً للطلاق في هذا الزمان فليس وحدك من تعانين، فآلاف النساء يعانين من ذلك، وما دام زوجك لم يصل لمراحل ممكن أن تؤذيكِ أو تؤذي أطفالك فلمَ لا تساعدينه؟