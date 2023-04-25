أغتنم الفرصة الذهبية بسرعه قبل فوات الاوان.. عروسة فائقة الجمال عمرها 36 عاماً وتخاف أن تقع في الحرام.. سيدة أعمال سعودية تعرض 270 ألف دولار لمن يتزوجها ويدير شركتها في كندا.. شرطاً واحد يجب توفره في العريس أن يكون من هذه الدولة!!

تبحث عن عريس ينقذها من العنوسة

الإعلان الذي تداولته العديد من الصفحات التي تهتم بتيسير الزواج على مواقع التواصل الإجتماعي، وقالت فيه سيدة الأعمال بأنها من الجنسية العمانية ولديها شركة خاصة في كندا، وسرقت منها التجارة أجمل أيام عمرها دون أن تشعر.

وأضافت السيدة أن عمرها تجاوز 35 عاماً، وأنها تخاف أن يفوتها قطار الزواج لذلك لجأت للاعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعي بحثاً عن عريس ستقدم له مبلغ 270 ألف دولار مقابل أن يتزوجها.

وأوضحت أنه لا يهمها جنسية العريس ولا مستواه المالي أو الإجتماعي، وان شرطها الوحيد على الشخص الذي سوف يتقدم لها أن يكون على خلق ودين ويقدر الحياة الزوجية.

الجدير بالذكر أن الصفحات التي نشرت الإعلان لم تذكر أي طريقة للتواصل مع سيدة الأعمال وهو ما جعل الكثير يشككون في صحته.

العنوسة في عمان

انخفض معدل الزواج في السلطنة بنسبة 29% حيث بلغت عدد وثائق الزواج أكثر من 25 ألف وثيقة في 2015، وانخفضت إلى حوالي 18 ألف وثيقة في 2019 . وتراوحت معدلات الطلاق بمستويات مقاربة إلى أربعة آلاف (4000) حالة سنويا للفترة نفسها ( 2015-2019)، أي أن نسب الطلاق بقيت في نفس المستويات -تقريبا- بينما تناقصت عدد حالات الزواج.

ووفقاً لصفحة التعداد فهناك ما يقارب 98 ألف عماني وعمانية لم يسبق لهم الزواج بين الفئة العمرية من 30 إلى 49 سنة، وذلك من إجمالي عددهم لنفس الفئة البالغ حوالي 700 ألف.

وبحسب تعداد السكان لعام 2020، أكدت المؤشرات أنّ عدد الذكور في سلطنة عمان يفوق عدد الإناث بأكثر من (22) ألفاً.

ووفق تقارير رسمية عمانية فقد بلغت نسبة العازبات في سلطنة عمان 10% وهو رقم منخفض مقارنة ببقية الدول العربية التي تتصدرها العراق بنسبة 85٪ من العازبات اللواتي بلغن سن الزواج وتجاوزت أعمارهن الخامسة والثلاثين.