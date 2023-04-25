هو أنت مأخذ إيه النهارده.. المشاهد القويه من فيلم مشهور بطولة الفاضلة سهير رمزي مع عادل امام في مشهد ممنوع في ليله الدخله.. والجمهور غلبتي فيلم كركون في الشارع

في رمضان 2022، وفي ظهور لها في برنامج “كلام الناس” قالت: أنها أجهدت ثلاث مرات لأنها كانت تعطي الأولوية لحياتها الفنية لكها ندمت على ذلك لاجقًا.

زيجاتها

تزوجت من الفنان إبراهيم خان و بعد عام انفصلت عنه و تزوجت سرا من امير سعودي عاشت معه اشهرًاوانفصلت عنه لتتزوج سيد متولي رئيس نادي المصري البورسعيدي

ثم تزوجت لاشهر ايضًا من رجل الاعمال محمد الملا و بعد الانفصال عنه تزوجت من الملحن حلمي بكر مشترطة ان تكون العصمة بيدها و بعد عام

طلقته لترتبط بالفنان محمود قابيل ثم تزوجت من رجل الاعمال السوري زكريا بكار و وعادت بعدها الارتباط بسيد متولي رئيس النادي المصري البورسعيدي ولكنها لم تستمر معه طويلاً.