شعرك سوف يشيب من الذي حدث.. امرأة سعودية صاروخ زوجها “مليونير” وتعيش في قصر فاخر يعاملها كأنها ملكة لكنها طلبت الطلاق منه !! السبب حيصدمك..شاهد الفيديو

روت صانعة محتوى قصة طلاق امرأة من زوجها “المليونير”، بسبب رائحته غير الجيدة.

وقالت خلال مقطع فيديو: ” تزوجت صديقتي رجل أعمال كريم وعنده خير ومدلعها، ولكن تقول ، بموت ، مو نظيف”. مشيرة إلى أن رائحته غير جيدة.

وتابعت: ” عندما تحدثت معه صديقتي هجرها، ولما قالت له مرة أخرى، رد عليها، أنتي تقرفي مني، ما تبغيني وطلقها.” و تساءلت صانعة المحتوى قائلة: ” يا أخي أنت كيف تسوي الاجتماعات وتلتقي بالناس، رجال الأعمال لا تقل عطورهم عن ألف أو ألفين”.

وتابعت: “أنا مو عارفة السر هل هو اعتاد على عدم النظافة، هل العلة في زوجته الأولى لأنها ما اهتمت بهذا الأمر من البداية، أحيانا الرجل من كثرة التعمق في الشغل يهمل نفسه، لكن الشخص مفروض يكون نظيف من نفسه ، الواحد يستمتع بنظافة نفسه، إذا أنت بخيل، أو اقتصادي استخدم عطور بسيطة”