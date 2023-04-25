صدمة كبيرة في الوطن العربي.. القشطة هبة عبوك بعد الطلاق: حكيمي لم يعاشرني منذ .. والمفاجأة في رد فعلها

أجرت مجلة “elle” الفرنسية المشهورة مقابلة صحافية مع الممثلة التونسية الأصل، هبة عبوك،

التي تحدثت فيها عن خبر طلاقها الرسمي من “أشرف حكيمي”، وهي المقابلة الأولى التي تجريها الممثلة بعد الإعلان عن الطلاق.

وفي اللقاء الذي أجرته المجلة مع هبة، والذي كان هادئاً جداً،

كشفت الممثلة عن مشاعرها وتجربتها بعد الطلاق، وأكدت أنها فعلت كل ما في وسعها لتجنب الوضع الحالي،

معتبرة أنها الآن تركز على حب طفليها الذي كان ازديادهما أكبر نجاح لها في الحياة.

هبة عبوك والإنفصال عن حكيمي

وفيما يتعلق بسبب انفصالها عن حكيمي، رفضت هبة الخوض في التفاصيل، حيث اكتفت بالقول: “نتزوج انطلاقاً من الحب وننفصل عند غيابه”.

وأضافت أن دعم أصدقائها كان مهمًا للغاية، خاصة في وقت “الفشل” المرتبط بمشروعها العائلي.

كما تحدثت هبـة عبـوك في المقابلة عن ماضيها وبداية مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أنها تنحدر من أسرة متوسطة، وقالت: “كنت أعيش في غرفة مشتركة، مساحتها مترين مربع، قبل خمسة عشر عامًا”.

وأضافت: “لدي صفر تعلق بالأمور المادية، أنا إنسانة مثابرة وغير مادية”.

وفيما يتعلق بعلاقتها بحكيمي، أكد الصحافي الذي أجرى الحوار أن العلاقة بين الزوجين انقطعت منذ عدة أشهر، وأن اللاعب يبحث منذ مدة عن شقة شخصية له في مدريد.

يُذكر أن هبة عبوك وأشرف حكيمي تزوجا في عام 2019، وأعلنا عن خبر انفصالهما في نهاية عام 2021.

وتعتبر هبة من أبرز الممثلات العربيات في العالم، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية المشهورة، وحققت نجاحاً كبيراً في مسيرتها الفنية.