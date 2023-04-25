كأنه مشهد حقيقي.. هو التمثيل كدا أقوي مشهد في فيلم رساله الي الوالي بسبب مشهد ممنوع في ليله الدخله عندما تحول المشهد الي حقيقة.. اتفرج

كشفت الفنانة يسرا عن تحقيق مسلسل «1000 حمد الله على السلامة»؛ أكثر من «100» مليون مشاهدة على تطبيق تيك توك أثناء الموسم الرمضاني، معقبة: «أنا مكنتش عايزة أكثر من أن الناس تضحك.. وتضحك بشكل مختلف فيه انبساط وسعادة».

وأشارت خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الأحد، إلى استفادتها من من نجوم الكوميديا في المسلسل، مضيفة: «اتعلمت منهم الافيهيات.. أنا بطبيعتي بخاف من الكوميدي لكن النجاح فيه جميل».

وأكدت أن العمل الدرامي الكوميدي؛ أصعب كثيرا من ألوان الدراما الأخرى، موضحة أن صعوبتها تكمن في محاولة رسم الضحكة على المشاهد، معقبة: «صعب إنك تخلي حد يضحك من قلبه وينتظرك لأنه مستني الضحكة ولما تجيله يضحك من قلبه.. غير لما تخليه منتظر الضحكة ولما تجيله ميضحكش ويزعل منك».

وأشارت إلى تكرار فكرة المسلسل في أكثر من عمل سابق خارج مصر، مؤكدة أن الهدف من تكرارها؛ هو إظهار نماذج من جدعنه وطيبة المصريين، معقبة: «انظروا للوشوش في إعلان حياة كريمة للست اللي بتضحك ومكسوفة وبائع العرقسوس وهو طيب وجميل وراضي؛ هذه النماذج الناس لازم تعرف أنها موجودة عندنا ومفيش حاجة غيرتها».

وأضافت أن الشعب المصري يشتهر بخفة الظل والضحك، معقبة: « إحنا ناس بتحب الفرفشة وفرفوشين ونحب نضحك.. ولو ملقناش حاجة نضحك عليها هنألف نكتة على روحنا