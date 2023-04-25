كما ولدتها أمها.. بدون خجل ملكة جمال روسيا صافيناز تتحدى أشهر راقصة في مصر والوطن العربي سما المصري وفيفي عبده.. اتفرج

وصافيناز هي راقصة شرقية وممثلة أرمينية روسية، واسمها الحقيقي “صوفينار جوريان”، ولدت في 20 ديسمبر 1983 في الاتحاد السوفيتي.

كانت صافينار تعمل في البداية راقصة باليه، ثم اتجهت للرقص شرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة “دلع”، لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهي ترقص في أغنية فيلم القشاش الذي عرض في عيد الأضحى عام 2013.

آخر أعمال صافينار

يذكر أن آخر أعمال صافيناز، السينمائية مشاركتها في بطولة فيلم “انت حبيبي وبس”، مع محمود الليثي، بوسي، سعد الصغير، محمد ثروت، أحمد حلاوة، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، حول “زيكو” الذي يسعى لتنفيذ وصية جده، في سبيل الحصول على الميراث.

وكانت أحدث أعمال صافينار على المستوى الدرامي مسلسل “أبو البنات”، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.

وشاركت في فيلم “أمان يا صاحبي”، بطولة سعد الصغير، ومحمود الليثي، ونرمين ماهر، وعلاء مرسي، وشيماء سيف، وبدرية طلبة، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج هاني حمدي.