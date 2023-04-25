هو أنت مأخذ إيه النهارده.. صنف اوقح مشهد عندما تحول المشهد الي حقيقة من فيلم رساله الي الوالي.. بطولة المومس الفاضلة يسرا مع الساخن عادل امام عندما خلعت ملابسها هحم عليها كالوحش في مشهد ليلة الدخلة.. اتفرج

الزعيم عادل امام يعتبر من اشهر الفنانين في مصر والوطن العربي قدم العديد من الاعمال الدراميه والفنيه الكثير من الاعمال لا تليق بالكثير من المتابعين والجميع افراد الاسره وكان في بعض الاحيان تلقى تعليقات سلبيه كثيره للغايه بسبب هذه الاعمال.

ويعدوا واحده من افضل الفنانين في تاريخ مصر سواء قديما او حديثا وشارك في العديد من الاعمال الفنيه مع العديد من النجوم من نجوم الزمن الجميل ومن ابرزهم شاديه التي اعتزلت التمثيل وزوجها ومع فريد شوقي والعديد من النجوم الكبار.

شاركه في العديد من الاحمال السينمائيه مع الفنانه الكبيره يسرا حيث تقدم الكثير من الاعمال الكبيره مثل فيلم تراكون في الشارع وفي بوبوس الذي كان يحكي قصه الازمه الاقتصاديه التي ضربت العالم في ذلك الوقت وايضا قدم 11 مسرحيه و16 مسلسل اضافه الى 126 فيلما وكذلك قام بعمل مع الفنان عبد الحليم حافظ وهو عمل اذاعي بعنوان ارجوك لا تفهمني بسرعه وذلك عام 1973 واليكم الفيديو