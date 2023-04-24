بجرأة غير عادية من فيلم عصافير النيل عندما تحول المشهد الي حقيقة .. عبير صبري تصرخ بالراحة عليا الله يسترك بمشهد مسرب والمخرج يأمر بمواصلة التصوير.. والجمهور غلبتي فيلم رساله الي الوالي

قدمت الفنانه عبير صبري والفنان فتحي عبد الوهاب العديد من الاعمال الكبيره في الفن المصريه التي لا قتلها كبيرا في السينما المصريه والعربية.

ومن اشهر افلامهم فيلم عصافير النيل بطوله العديد من النجوم مقاس سنه الفنانه عبير صبري مع الفنان فتحي عبد الوهاب في فيلم عصافير النيل حيث جمعت الفيلم جمعها تجاره للفنان فتحي عبد الوهاب.

وتدور قصه فيلم عصافير النيل بين فتحي عبد الوهاب وعبير صبري والعديد من النجوم ويحكي عن حال الشباب تدور قصه حب قويه بين عبير صبري وفتحي عبد الوهاب يتخللها بعض المشاهد القويه التي انتقدها الكثيرون بسبب هذه المشاهد

واستطاع فيلم عصافير النيل ان ينجح بقوه كبيره حيث لا قرواج كبير للغايه في العمل في جمهوريه مصر العربيه