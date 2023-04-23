اجدع من انجي خوري.. القشطة ملكة جمال مصر القشطة سما المصري تخطت الحدود الحمرا تماما بوصله رقص شرقي هزة يمين وهزة شمال ” بالهوت شورت أظهرت جمالها ومتابع.. كسحتي فيفي عبده

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة سما المصري؛ بتهمة التعدي على الإعلامية ريهام سعيد.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قررت رفض الاستشكال المقدم من سما المصرى؛ لوقف حكم حبسها 6 أشهر في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وكانت المستشار مروة هشام بركات، أصدرت حكما بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، قبل أن تخفف محكمة مستأنف الحكم لـ 6 أشهر فقط

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمة سامية أحمد عطية، الشهيرة بـ”سما المصري” في القضية رقم 535 لسنة 2020، في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، بقذف المجنى عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها “ريهام سعيد”، بأن أسندت لها أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعناً فى عرضها، وذلك بأن ظهرت فى مقطع مصور ووجهت للمجنى عليها تلك العبارات وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق “الواتساب”.