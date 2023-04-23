اتفرج قبل الحذف.. اقوي مقطع ساخن تحت الدش الهام شاهين وفتحي عبد الوهاب في فيلم عصافير النيل بيسخنو علي بعض

فيلم عصافير النيل وأبدت عبير صبري سعادتها بالعودة إلى السينما مرة أخرى من خلال “عصافير النيل”، وذلك بعد فترة غياب،

خاصة وأنها تعتبر تجربتها في فيلم “أحاسيس” مجرد ضيفة شرف. وأشارت إلى أن أصعب المشاهد التي قدمتها في الفيلم، هو حينما علم حبيبها عبد الرحيم بسقوط شعرها نتيجة تعرضها للعلاج بالكيماوي، وأنه أهداها شعرا مستعارا، لافتة إلى أنها حرصت على إنقاص وزنها لتظهر في مشاهد المرض بشكل مؤثر، وحتى تكسب تعاطف الجمهور.

تعرض مكتبة بدرخان بالهرم، فيلم “عصافير النيل” للمخرج مجدى أحمد على وعن رواية الكاتب الكبير “إبراهيم أصلان” وذلك فى الثامنة مساء الجمعة الموافق 2 من أبريل المُقبل، ويلى الفيلم حوار مفتوح مع المخرج “مجدى أحمد على”.

ويتناول الفيلم فترة زمنية طويلة تمتد لأكثر من 70 عاماً، يرصد فيها تاريخ الطبقة المتوسطة وانهياراتها المتتالية.

والجدير بالذكر أن “فتحى عبد الوهاب” فاز عن دوره بالفيلم بجائزة أفضل ممثل مناصفة مع الممثل الهندى سوبرات دوتا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى.