أغرب حفل زفاف بسبب كبر حجمه انقلب راسا على عقب.. عروسة حسناء تقضي ليلة الدخلة في المستشفى وتدخل العناية المركزة بسبب ما فعله زوجها معها بالقوة.. وأم العروسة في ذهول مما حدث!

عروسة مراهقة بعد مرور 3 ساعات على ليلة الدخلة تنتقل الي المستشفى وتدخل العناية المركزة.. لن تصدقو ما فعل بها زوجها سوف يجعل شعرك يشيب!

تداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي قصة فتاة تدعى مي كانت سعيدة باقتراب حفل زفافها علي الاستاذ سليم التي كانت تحبة وتريد العيش معة ليبنوا اسرة مستوتنجب منة أولاد مثل اي فتاة تحلم بعش الزوجية فبعد ان استعدت مي لحفل الزفاف وكانت الفرحة والضحكات تملئ المنزل وسط أحبائها وعائلتها وارتدت فستان الفرح وغنت ورقصت وسط اصدقائها حتي انتهاء حفل الزفاف.

ودخل الزوجين شقتهم ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فبعد مرور أقل من ثلاث ساعات كانت العروسة مي في غرفة العناية المركزة بأحدى المستشفيات وتعجب أهالي العريس و العروسة لما حدث وذهبوا مسرعين الى المستشفىقر

وهناك التقوا بعريسها سليم وحين سألوة عن سبب وجودها في العناية المركزة قال انة من بداية الحفلة كانت امة توصية ان يضرب العروسة ويعاملها بقسوة.

حتي تكون مطيعة لة ولا تكسر لة كلمة طول حياتة وقال سيلم أنة اصغر أخواتة والذين فعلوا نفس السيناريو مع زوجاتهم في ليلة الدخلة وانا بحب أمي جدا ولا أريد ان أغضبها يوما فدخلت علي وزجتي واخدت عصا كبيرة وضربتها ثلاثة أقلام بقوة لاثبت لها بأنني الرجل وصاحب الكلمة منذ اليوم الاول.