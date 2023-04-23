بسبب كبر حجمه وقلة خبرته .. عروسة خليجيه صاروخ تقضي ليلة الدخلة في المستشفى بسبب ما فعله زوجها معها بالقوة بسبب جمالها.. وأم العروسة في ذهول مما حدث

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة عروس قضت ليلة زفافها في العناية المشددة في المستشفى، وذلك لسبب غريب للغاية.

وبعد ثلاث ساعات من انتهاء حفل زفاف ضجت ردهة المستشفى بعدد كبير من اقربائها الذين جاءوا لمعرفة ما سر وجودها داخل غرفة العناية المركزة وما سبب وجود رجال الشرطة الذين كانوا يقفون على باب الغرفة.

ودارت التساؤلات والشكوك في عقول الناس حول سبب وجود في المستشفى بعد حفل زواج دام ثلاث ساعات الى ان تحدث زوجها الى رجال الشرطة عن ملابسات الحادث،

وقال: “بعد انتهاء حفل الزفاف في احدى قاعات الافراح ذهبت انا وزوجتي الى المنزل وسط اجواء من الفرح والسعادة، وكانت وصية امي لي في تلك الليلة أن اضرب زوجتي في ليلة الزفاف حتى تشعر بالخوف مني وان تشاهد العين الحمراء منذ البداية وكان هدف أمي من ذلك ألا يتكرر السيناريو نفسه الذي حدث مع اخوتي حيث سيطرت عليهم زوجاتهم بعد الزواج”.

وأضاف سليم: “كنت أصغر اخوتي ومطيعا لأمي التي لا أحب ان أغضبها يوما ما، وعندما طلبت مني أن أكون رجلا مع زوجتي في ليلة زواجي حتى لا تخالفني بأي أمر لم أتردد على الإطلاق” .

وقال: “استمعت لكلام أمي التي كانت تهمس في اذني طوال ليلة الحفل بألا اخذلها كما فعل اخوتي من قبل وفي ذلك اليوم صفعت زوجتي ثلاث مرات على وجهها لأثبت لها بأنني الرجل وصاحب الكلمة منذ اليوم الأول لكن لم تصمت وقامت بضربي وبدأت تشتمني لتصرفي معها،

بعد ذلك قمت بأخذ الثأر من عروسي وتطورت المشكلة بيننا الى مشادة كلامية عنيفة ما جعلني احضر قطعة حديدية من المطبخ لأضربها بها، وبعد لحظات من ضربي المبرح لها، ودخلت “مي” في غيبوبة،

الأمر الذي جعلني أتصل بوالدها ووالدتها التي كانت تبكي فراقها وجاءا ليشاهدا ابنتهما وهي مرتدية ثياب العرس وغارقة في دمائها، ثم اتصل والدها بالشرطة وقام بنقلها الى أقرب مستشفى وعند الانتهاء من فحصها تبين انها تعاني من كسر في الجمجمة والحوض”.