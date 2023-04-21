كأنه مشهد حقيقي عندما تحول المشهد الي حقيقة.. المشاهد الممنوعه من فيلم رساله الي الوالي بطولة ملكة جمال مصر سهير رمزي مع الزعيم عادل امام بسبب مشهد في ليلة الدخلة

وأضافت في لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» على قناة «القاهرة والناس»: «والدتي هي كل حاجة في حياتي، وفي يوم تِعبتْ وكان عندها مغص، وكنت أنا تعبت ومعدتي تعبت وكنت باخد دوا محدد، فارتكبت بسبب تعب أمي وادتلها الدوا الخاص بي وقلت لها اشربيه».

وتابعت: «شربت الدوا فاكتشفت إني أدتها مياه سامة لتنظيف الفيديوهات، وبلغت الناس اللي بيساعدوني في البيت وقلت لهم روحوا الصيدلية واسألوا الصيدلي هل المادة دي سامة أم لا، راحوا وقالولي إن الصيدلي قالهم لازم تشرب شربة ملح عشان هي شربت مادة سامة».

وأردفت:«قلت لأمي اشربي شربة ملح، فقالتلي: «ليه ده الدواء حلو جدًا»، شربته وقالت لي ساخرة: «مش عارفة إنتي هتموتيني ابيض وأسود ولا ألوان.. وبعد رحيلها مفتقدة كل شىء، الضحكة، اللبس، الفرحة، القعدة الحلوة، الحياة ملهاش طعم من غيرها».

والدعوة المفضلة لها من والدتها كشفت عنها قائلة: «ربنا يحبب فيكي خلقه».