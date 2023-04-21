صنف بأجمل مشهد في تاريخ السينما المصريه من فيلم رساله الي الوالي بطولة ملكة جمال مصر يسرا مع الزعيم عندما تحول المشهد الي واقع.. والجمهور غلبتي فيلم الانس والجن

يوجد عدة مشاهد قوية جمعت بين النجمين يسرا وعادل إمام في عدد من الأفلام، منها:– في فيلم “النمس والإنس”، حيث يجسد عادل إمام دور رجل أعمال ناجح يتعرض لحادث يتسبب في تركه معاقاً، وتلعب يسرا دور ابنته التي تحاول مساعدته في الحياة اليومية بعد الحادث. وتتضمن إحدى المشاهد القوية في الفيلم لحظة دفن والدة يسرا، حيث يحاول عادل إمام تواسيها والتخفيف عنها. – في فيلم “المومياء”، حيث يجسد عادل إمام دور محقق يحقق في جريمة قتل، وتلعب يسرا دور الضحية التي يبحث عن قاتلها، وتتضمن إحدى المشاهد القوية في الفيلم لحظة انهيار يسرا وصراخها بعد مشاهدة صورة قاتلها. – في فيلم “الأمل”، حيث يجسد عادل إمام دور رجل أعمال يقع في حب امرأة صعيدية تلعب دورها يسرا، وتتضمن إحدى المشاهد القوية في الفيلم لحظة تصفية حسابات بين عادل إمام وشخص يحاول النيل منه.هذه بعض الأمثلة على المشاهد القوية التي جمعت بين يسرا وعادل إمام في بعض الأفلام.